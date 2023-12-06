Президент Ильхам Алиев: Европейский Союз - наш основной торговый партнер

БАКУ /Trend/ - C Европейским Союзом, Европейской комиссией у нас очень хорошие, тесные взаимоотношения. Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Около 50 процентов нашего внешнеторгового оборота приходится на Европейский Союз.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Глава государства напомнил, что Азербайджан принял протоколы о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского Союза: «А это составляет треть от Европейского Союза. Это свидетельствует о том, что наши отношения как на уровне отдельных государств, так и на уровне организаций очень хорошие. Лично я и Азербайджан всегда поддерживали усилия Шарля Мишеля по прекращению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Несколько встреч были организованы им в Брюсселе. Сейчас мы обсуждаем возможную новую встречу».