Президент Ильхам Алиев: К сожалению, среди европейских лидеров есть популисты вроде Борреля и Метсолы

БАКУ/Trend/ - К сожалению, среди европейских лидеров есть такие популисты, как господин Жозеп Боррель и мадам Роберта Метсола. Я предпочитаю всегда говорить открыто. Я совершенно недоволен их политикой и отношением к Азербайджану, поскольку это несправедливо и вовсе не в интересах Евросоюза.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Но когда мы говорим о Европейской комиссии в целом, у нас очень хорошие отношения, которые мы высоко ценим; они носят характер стратегических отношений. Это касается не только энергетики, нефтегазового сектора. Скоро мы будем сотрудничать в области «зеленого» водорода. Вы знаете, что будет проект, объединяющий Грузию, Азербайджан, Румынию и Венгрию. То есть произойдут большие изменения в правилах игры, и это уже находится в процессе реализации», - отметил глава государства.