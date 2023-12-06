Президент Ильхам Алиев: В Карабахе основное препятствие — мины

БАКУ /Trend/ - Основное препятствие в Карабахе – это установленные мины. Кроме этого для нас никаких препятствий нет. Для этого мы мобилизовали финансовые резервы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Восстановление Карабаха станет основной частью нашей инвестиционной программы. Карабах — наивысший приоритет для нас, потому что люди ждут момента, когда смогут вернуться на свои земли», — подчеркнул глава государства.