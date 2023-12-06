"Гениальные" мысли Томаса де Ваала никому не нужны - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - "Гениальные" мысли Томаса де Ваала никому не нужны.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в ответ на высказывания Томаса де Ваала против Азербайджана.

В заявлении отмечается, что "эксперт" по имени Томас де Ваал в последнее время несет вздор об Азербайджане.

"То, что Азербайджан положил конец оккупации, сепаратизму, "серой зоне" и восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, огорчило таких, как Томас де Ваал. Как выяснилось, он живёт с менталитетом крестоносца, и оккупация азербайджанских земель была для него вполне приемлемой. Томас де Ваал должен понимать, что карабахский конфликт уже решен и таким горе-экспертам, как он, нечего делать в этой области. Его "гениальные" идеи и мысли никому не нужны. Т. де Ваал, как и Минская группа ОБСЕ, уже в прошлом", - говорится в заявлении Общины.

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