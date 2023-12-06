В отличие от Армении, Азербайджан всегда выражал готовность к переговорам по мирному договору - МИД РФ

БАКУ /Trend/ - В Баку всегда выражали готовность к проведению встреч по мирному договору с Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос поставок западной военной техники в Армению.

«По поводу мирного договора, мы направляли приглашения странам на встречу в Москве и на полях многосторонних мероприятий в третьих странах. В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению переговоров. К сожалению, не можем сказать того же о наших армянских партнерах. Возможно, они считают, что их советчики из Вашингтона, Брюсселя, Парижа смогут предложить что-то поинтереснее, получше, поэффективнее. Я думаю, что всегда нужно смотреть на предыдущий опыт и опыт соседей», – сказала она.

Как ранее сказали в МИД Азербайджана, тот факт, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного договора, серьезно замедлил процесс. "Подобный застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе. Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях, и только они несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе. Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных проволочек и надеемся, что она положительно отреагирует на этот вызов для скорейшего начала переговоров", - говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.