Президент Ильхам Алиев: Уровень нашего внешнего долга составляет менее 10 процентов ВВП, на следующий год наша цель снизить этот показатель до 7 процентов

БАКУ/Trend/ - Мы активно работали над снижением уровня внешнего долга и сейчас он составляет менее 10 процентов нашего ВВП. А на следующий год наша цель снизить этот показатель до 7 процентов ВВП. Это фактически демонстрирует устойчивость экономики Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Выразив надежду, что в следующем году рост экономики будет выше, глава государства сказал: «Но в то же время эти цифры на самом деле не отражают на 100 процентов экономические показатели или уровень жизни людей. Мы знаем страны с очень низким экономическим ростом, но с очень развитой экономикой. Чем больше ВВП, тем сложнее прибавить в росте, особенно в сегодняшней геополитической ситуации, когда два наших соседа и двое из наших основных торговых партнеров - Россия и Иран - находятся под санкциями. Поэтому мы должны это учитывать. Но наша цель и наша стратегия до 2030 года основываются на наших собственных ресурсах, на наших собственных финансовых возможностях. А иностранные и местные инвестиции обозначают те сферы, которые обеспечат экономический рост в ближайшие годы».