В Генпрокуратуре Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и строителя азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщили Trend в Генпрокуратуре, руководство Генеральной прокуратуры возложило букеты цветов к бюсту великого лидера.

Память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов была почтена минутой молчания, прозвучал Государственный гимн.

Выступая на мероприятии, генеральный прокурор Кямран Алиев отметил, в частности, что изучение и пропаганда наследия Гейдара Алиева, передача этого наследия будущим поколениям - одна из важных задач, стоящих сегодня перед нашим государством.

Он подчеркнул, что подписание Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения об объявлении 2023 года "Годом Гейдара Алиева" является одной из важнейших мер, направленных на увековечение светлой памяти общенационального лидера.

Генеральный прокурор Кямран Алиев отметил, что коллектив прокуратуры, приверженный идеям Гейдара Алиева, прилагает все усилия для оправдания высокого доверия, оказанного Президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым, достойным продолжателем политического наследия великого лидера. Коллектив прокуратуры мобилизует все свои усилия на защиту государственной независимости и национальных интересов, социальной и политической стабильности в нашей стране от преступных посягательств, добавил он.

На мероприятии был показан документальный фильм "Сердце лидера", посвященный памяти общенационального лидера.

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