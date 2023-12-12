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Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнёрства" (ФОТО)

Политика Материалы 12 декабря 2023 02:27 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнёрства" (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" в рамках рабочего визита в Брюссель.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече под председательством Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Бореля также присутствовали комиссар по вопросам соседства и расширения Европейской комиссии Оливер Вархели, а также министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза и "Восточного партнёрства".

Мероприятие началось с выступления Верховного представителя Джозефа Бореля и комиссара Оливера Вархели.

На встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества в рамках ВП, будущие перспективы отношений ЕС со странами-партнерами, вопросы региональной безопасности.

В своем выступлении в ходе мероприятия Джейхун Байрамов отметил, что встреча является важной возможностью рассмотреть сотрудничество в рамках ВП, а также последующие шаги.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что важно, чтобы приоритеты "Восточного партнёрства" соответствовали реалиям региона, а также реализуемым региональным инициативам, и выразил уверенность, что эта платформа может внести позитивный вклад в сотрудничество ЕС с регионом посредством правильного подхода и адаптации к современным тенденциям регионального развития.

В соответствии со Стратегией ЕС-Центральная Азия, Азербайджан полностью поддерживает и поощряет сотрудничество с центральноазиатскими партнерами, а также их потенциальное участие в соответствующих мероприятиях ВП, с целью расширения региональных транспортных, энергетических и цифровых связей.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов затронул расширяющийся потенциал Южного газового коридора, рассказал о поставках дополнительных объемов газа, а также о потенциальном экспорте "зеленой" энергии в Европу, наших приоритетах, инвестициях, осуществляемых нашей страной в переход к «зеленой» энергетике, а также важность «Среднего коридора». Было отмечено, что цифровизация Среднего коридора важна с точки зрения обеспечения прозрачности и облегчения транзита, цифровая трансформация может стать горизонтальным приоритетом в рамках СТ. Подчеркнута особая важность поддержки Азербайджаном председательства на COP29.

В своем выступлении Джейхун Байрамов также подробно проинформировал участников встречи о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга является единственным путем к устойчивому миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе.

Выражена обеспокоенность тем, что не смотря на всестороннее и открытое выражение Азербайджаном своей законной обеспокоенности, некоторые государства-члены ЕС продолжают подстрекательскую риторику и принятие односторонних шагов.

Было сказано, что мониторинговая миссия ЕС в Армении не достигла заявленных целей по содействию укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, а вместо этого широко использовалась в качестве пропагандистского инструмента против Азербайджана. Также отмечено, все более дестабилизирующие инициативы, такие как вооружение Армении, в том числе через ЕС, подрывают авторитет ЕС как «нейтрального посредника» и усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в целом. Было отмечено, что вооружение или иная эксплуатация одного партнера против другого никоим образом не является несовместимым с декларируемыми целями "Восточного партнерства".

Принимая во внимание упомянутые призывы, министр Джейхун Байрамов еще раз призвал все заинтересованные стороны не наносить вред нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Встреча продолжилась выступлениями министров иностранных дел других стран "Восточного партнерства".

Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнёрства" (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнёрства" (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнёрства" (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнёрства" (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнёрства" (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнёрства" (ФОТО)
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