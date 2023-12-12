Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнёрства" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" в рамках рабочего визита в Брюссель.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече под председательством Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Бореля также присутствовали комиссар по вопросам соседства и расширения Европейской комиссии Оливер Вархели, а также министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза и "Восточного партнёрства".

Мероприятие началось с выступления Верховного представителя Джозефа Бореля и комиссара Оливера Вархели.

На встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества в рамках ВП, будущие перспективы отношений ЕС со странами-партнерами, вопросы региональной безопасности.

В своем выступлении в ходе мероприятия Джейхун Байрамов отметил, что встреча является важной возможностью рассмотреть сотрудничество в рамках ВП, а также последующие шаги.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что важно, чтобы приоритеты "Восточного партнёрства" соответствовали реалиям региона, а также реализуемым региональным инициативам, и выразил уверенность, что эта платформа может внести позитивный вклад в сотрудничество ЕС с регионом посредством правильного подхода и адаптации к современным тенденциям регионального развития.

В соответствии со Стратегией ЕС-Центральная Азия, Азербайджан полностью поддерживает и поощряет сотрудничество с центральноазиатскими партнерами, а также их потенциальное участие в соответствующих мероприятиях ВП, с целью расширения региональных транспортных, энергетических и цифровых связей.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов затронул расширяющийся потенциал Южного газового коридора, рассказал о поставках дополнительных объемов газа, а также о потенциальном экспорте "зеленой" энергии в Европу, наших приоритетах, инвестициях, осуществляемых нашей страной в переход к «зеленой» энергетике, а также важность «Среднего коридора». Было отмечено, что цифровизация Среднего коридора важна с точки зрения обеспечения прозрачности и облегчения транзита, цифровая трансформация может стать горизонтальным приоритетом в рамках СТ. Подчеркнута особая важность поддержки Азербайджаном председательства на COP29.

В своем выступлении Джейхун Байрамов также подробно проинформировал участников встречи о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга является единственным путем к устойчивому миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе.

Выражена обеспокоенность тем, что не смотря на всестороннее и открытое выражение Азербайджаном своей законной обеспокоенности, некоторые государства-члены ЕС продолжают подстрекательскую риторику и принятие односторонних шагов.

Было сказано, что мониторинговая миссия ЕС в Армении не достигла заявленных целей по содействию укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, а вместо этого широко использовалась в качестве пропагандистского инструмента против Азербайджана. Также отмечено, все более дестабилизирующие инициативы, такие как вооружение Армении, в том числе через ЕС, подрывают авторитет ЕС как «нейтрального посредника» и усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в целом. Было отмечено, что вооружение или иная эксплуатация одного партнера против другого никоим образом не является несовместимым с декларируемыми целями "Восточного партнерства".

Принимая во внимание упомянутые призывы, министр Джейхун Байрамов еще раз призвал все заинтересованные стороны не наносить вред нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Встреча продолжилась выступлениями министров иностранных дел других стран "Восточного партнерства".