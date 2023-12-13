В рамках волонтерской программы по освобожденным территориям начали деятельность волонтеры Агдама, Шуши, Зангилана - Гадир Халилов

БАКУ /Trend/ - Деятельность волонтеров в Азербайджане высоко ценится государством.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил временно исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Гадир Халилов на VI форуме солидарности азербайджанских волонтеров, посвященном 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

"Мы внимательно следим за деятельностью волонтеров, ценим их работу. Началась волонтерская программа по освобожденным территориям. В рамках программы начали деятельность волонтеры Агдама, Шуши, Зангилана", - подчеркнул Г.Халилов.

Отметим, что в Баку проходит VI форум солидарности азербайджанских волонтеров, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева. В форуме принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев и другие официальные лица.

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