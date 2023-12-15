Проходит заседание правления партии "Ени Азербайджан"

БАКУ /Trend/ - Проводится расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает в пятницу Trend, ожидается, что на заседании будет определен кандидат от правящей партии на внеочередных президентских выборах.

На заседании планируется обсуждение следующих вопросов:

- Выдвижение кандидата на внеочередные президентские выборы;

- Создание штаба в связи с президентскими выборами;

- Выбор представителей кандидата в президенты;

- Организационные вопросы.

Отметим, что 12 декабря заместитель председателя-руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов сообщил журналистам, что состоится заседание правления ПЕА.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

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