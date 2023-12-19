В Азербайджане обязательное применение детальных планов по строительным проектам откладывается еще на 3 года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане срок обязательного применения детальных планов по строительным проектам откладывается еще на 3 года.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в предложенном изменении в Градостроительный и строительный кодекс, включенном в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоялось сегодня.

Согласно статье 11.1 Кодекса, объекты строительства должны соответствовать требованиям, установленным градостроительной документацией, в том числе детальным планом. Однако поскольку работа по подготовке и утверждению детальных планов всех населенных пунктов еще не завершена, возникла необходимость отложить срок обязательного применения детального плана.

Предложение предусматривает продление срока с 11 до 14 лет. В последний раз этот срок продлевался с 8 до 11 лет в 2021 году.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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