Милли Меджлис ратифицирует соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Ираком

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) ратифицирует соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Ираком

Как сообщает в среду Trend, законопроект "Об утверждении "Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак"" обсуждался в комитете Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и был рекомендован на пленарное заседание парламента.

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