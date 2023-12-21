В Азербайджане разоблачена резидентура посольства Франции – очередной провал французской разведки

БАКУ/Trend/ - На территории Азербайджана выявлена резидентура посольства Франции, которая осуществляла разведку против представителей стран, известных как "партнеры" Франции. Об этом сообщает издание "Identificator" со ссылкой на свои источники, передает в четверг Trend.

Как отмечается, гражданин Франции, который долгие годы являлся внештатным сотрудником французского разведсообщества, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана.

В результате этого сотрудничества удалось раскрыть десятки французских секретных агентов, часть из которых служили, а также продолжают работать в Азербайджане, а некоторые в настоящее время работают в ряде соседних стран и международных организациях. Наряду с этим, спецслужбам Азербайджана были предоставлены свидетельства и документы относительно деятельности французской резидентуры в регионе Южного Кавказа, Ближнего Востока, Украины и Молдовы.

Предполагается, что масштаб провала станет серьезным ударом по имиджу французской разведки.

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