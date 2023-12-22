МИД Азербайджана прокомментировал предвзятое заявление ЕС

БАКУ /Trend/ - Азербайджан категорически отвергает необоснованные обвинения Европейского союза (ЕС) в задержании журналистов и политических активистов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Подобные необоснованные и предвзятые заявления мы расцениваем как попытку вмешательства в процессы судебной власти в Азербайджане. Вмешательство в ход следствия недопустимо, а вмешательство в процессы судебного разбирательства противоречит основополагающему принципу правового государства - принципу верховенства закона.

С сожалением отмечаем, что при этом безразличие ЕС к нарушениям фундаментальных прав и свобод в Армении, к случаям гибели в тюрьмах лиц, арестованных в результате политических преследований, а также к преследованиям в отношении политиков и членов их семей является ярким примером двойных стандартов.

Вместо того, чтобы делать подобные необоснованные заявления против нашей страны, мы рекомендуем ЕС сосредоточиться на нарушениях прав человека в государствах-членах ЕС.

ЕС до сих пор не расследовал и не выразил адекватного отношения к фактам убийства 12 человек во Франции в ходе акции "желтых жилетов", распространения взяточничества и коррупции в структурах ЕС, исламофобии, нападений на мусульман.

Предвзятые и несправедливые заявления ЕС расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Эти необоснованные претензии наносят удар по перспективам развития связей между Азербайджаном и ЕС", - сказал Гаджизаде.

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