Такие страны, как Франция, должны знать, что они не смогут посеять хаос в Азербайджане - Заур Мамедов

БАКУ /Trend/ - Такие страны, как Франция, должны знать, что они не смогут посеять хаос в Азербайджане.

Об этом в среду сказал Trend советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

"Объявление двух сотрудников посольства Франции в Азербайджане нежелательными лицами еще раз показывает, что все находится под контролем Азербайджана. Попытки подорвать стабильность останутся безуспешны. Такие страны, как Франция, должны знать, что они не смогут посеять хаос в Азербайджане. Азербайджан показал свою силу. Под лидерством Азербайджана в регионе создается новая геополитическая и геоэкономическая конфигурация, и там не будет места Франции и таким странам, как она", - сказал Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан вместе со своими партнерами был организатором и участником мероприятий против французского неоимпериализма. "Мы видим позорную внешнюю политику Франции. Попытки вмешательства во внутренние дела других стран являются наглядным примером политики неоимпериализма. К сожалению, когда мы говорим о неоимпериализме, то в первую очередь имеем в виду Францию. Она не намерена успокаиваться, что показал и вызов вчера посла Франции в министерство иностранных дел Азербайджана. Франция хочет реабилитировать свой пошатнувшийся в отдельных регионах "авторитет" посредством вмешательства в регион Южного Кавказа и с помощью Пашиняна", - добавил Мамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!