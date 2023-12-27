Франции следует прекратить деструктивную деятельность против Азербайджана – депутат

БАКУ /Trend/ - Франция, не сумевшая переварить успехи Азербайджана и намеревающаяся посеять хаос в регионе, продолжает свою предвзятую и несправедливую политику.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Эмин Гаджиев.

Депутат подчеркнул, что неудивительно, что Франция, где грубо нарушаются права человека, демонстрирует варварский подход в отношении памятника культуры Азербайджана. "Мэрия французского города приняла решение о сносе памятника ханской дочери Хуршидбану Натаван - выдающегося деятеля азербайджанской художественной мысли, считающегося символом нашей культуры. Памятник был установлен в 2017 году во французском городе Эвиан-ле-Бен. Наряду с этим, мэрия города, подписавшая в 2015 году хартию дружбы и сотрудничества с азербайджанским городом Исмаиллы, приняла очередное несправедливое решение об удалении в городе всех надписей, связанных с "Азербайджанским парком", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что правительство Макрона, проводящее политику вооружения Армении вместо решения своих внутренних проблем, способствует усилению реваншистских настроений в Армении.

"Нашими спецслужбами была разоблачена французская шпионская сеть. Это еще раз показывает, что Франция, используя свою обширную агентурную сеть, пытается подорвать внутреннюю стабильность в разных странах. Французскому правительству следует прекратить строить провокационные планы против нашей страны. Франция должна понимать, что такая политика не принесет результатов", - добавил депутат.

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