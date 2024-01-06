Община Западного Азербайджана ответила послу Франции в Армении

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Армении превратил антиазербайджанскую деятельность в свой образ жизни.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Подход французского посла, который считает, что своими ксенофобскими твитами и заявлениями якобы "жалит" Азербайджан, лишь вызывает смех.

Этот штатный азербайджанофоб пытается позиционировать себя в армянском обществе как "герой". Похоже, французский посол, публикуя такие низкосортные твиты, пытается таким образом выразить свою злость из-за того, что его страна уже несколько месяцев не может принять документы против Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

Посол с менталитетом крестоносца должен понимать, что он аккредитован в Армении и не должен вмешиваться в вопросы, касающиеся суверенитета другой страны - Азербайджана. Он, как посол, должен говорить именно об обеспечении прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, о недопустимости разрушения, осквернения мечетей, культурного наследия азербайджанского народа в Армении. Однако этнические и религиозные предрассудки, азербайджанофобия, исламофобия, шарлатанство не позволяют ему сделать этого", - отмечается в заявлении общины.

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