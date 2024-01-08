В Азербайджане есть все условия для проведения свободных выборов – Инам Керимов

БАКУ /Trend/ - Естественно, что главным условием демократического, свободного и прозрачного проведения выборов является общественно-политическая стабильность в стране. В Азербайджане есть все необходимые условия для проведения честных, прозрачных и свободных выборов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвященном разрешению избирательных споров в судебном порядке.

Он отметил, что основная нагрузка в связи с выборами в Азербайджане, как всегда, ложится на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

"Я верю, что и в этом году поставленные задачи будут выполнены ЦИК с высоким профессионализмом. В этом деле, мы, как судебная власть, также готовы выполнить возложенные на нас обязательства", - добавил И.Керимов.

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