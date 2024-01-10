Президент Ильхам Алиев раскрыл основные факторы, обусловившие проведение в феврале внеочередных выборов

БАКУ/Trend/ - Глава государства Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам раскрыл основные факторы, обусловившие проведение внеочередных президентских выборов, назначенных на 7 февраля.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев отметил, что это в первую очередь связано с началом новой эпохи после сентябрьских событий.

Он подчеркнул, что вторая причина связана с важностью того, чтобы выборы, которые впервые в период независимости будут проведены на всей территории страны, были именно президентскими выборами.

Касаясь другой причины, глава государства сказал: "Исполнилось 20 лет моей деятельности в качестве Президента. И это тоже определенный период, и это мы должны принять как некий итог. Проведение спустя 20 лет президентских выборов, естественно, подытожит и этот хронологический период".