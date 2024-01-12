Генерал Хикмет Мирзоев назначен заместителем министра обороны Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:30)

БАКУ /Trend/ - Генерал Хикмет Мирзоев назначен заместителем министра обороны.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, распоряжением Президента Азербайджанской Республики, с 11.01.2024 года он назначен на должность заместителя министра обороны – командующего Сухопутными войсками.

Отметим, что занимавший эту должность генерал-лейтенант Энвер Эфендиев отправлен в запас.

Напомним, что 56-летний Хикмет Мирзоев до этого назначения командовал Силами специального назначения. В ходе 44-дневной Отечественной войны ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, а впоследствии "Героя Отечественной войны".

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