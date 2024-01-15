Община Западного Азербайджана направила письмо протеста Дуне Миятович

БАКУ /Trend/ - Подготовлен отчет по итогам визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович 16-23 октября минувшего года в Армению и Азербайджан. В связи с рядом серьезных просчетов, допущенных в отчете, председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли направил Дуне Миятович письмо протеста.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Общине Западного Азербайджана.

"Прежде всего, благодарим вас за визит в Азербайджан и искреннее отношение, проявленное во время состоявшейся 23 октября 2023 года встречи с азербайджанскими беженцами из Армении. Ваши воодушевляющие слова, в частности, рекомендация «никогда не будьте безучастными» произвели глубокое впечатление на членов нашей общины. Вместе с тем мы с чувством глубокого сожаления и огорчения отмечаем то, что ваш последний отчет коснулся исключительно одной этнической группы, причем в искаженной форме, а нашему вопросу там намеренно не было уделено места. Вы не сослались на изгнанные из Армении сотни тысяч азербайджанцев, их плачевное состояние, продолжающуюся борьбу и проведенную с ними важную встречу, что не только огорчает, но и противоречит принципам справедливости и беспристрастности. Данный просчет является не просто невнимательностью, это – классический пример предвзятости, этнической и религиозной дискриминации.

Было бы уместно напомнить, что сразу после пресс-релиза Совета Европы от 26 октября 2023 года о вашем визите в регион, в котором нет ссылки на наш вопрос, мы 27 октября направили вам письмо, в котором выразили свою озабоченность. Как видно, предвзятое отношение к нам носит устойчивый характер. Ваш отчет лишь в общей форме призывает Армению к уважению права на возвращение. При этом ничего не говорится о том, о чьем праве на возвращение идет речь. Если даже мы расценим этот общий призыв как связанный с правом на возвращение, неопределенность контекста данного призыва подрывает его значение и влияние.

Резкое противоречие между поощрительным и поддерживающим тоном, продемонстрированным вами во время встречи с азербайджанскими беженцами, и представлением нашего вопроса в отчете вызывает наше глубокое огорчение и обеспокоенность. Это позволяет говорить о том, что офис комиссара Совета Европы по правам человека, который призван стоять на страже прав человека и справедливости, по сути является инструментом в руках антиазербайджанских кругов, по праву именуемых «Армения плюс». Вуалирование проблемы азербайджанских беженцев не только является оскорбительным по отношению к ним, но и подрывает остатки доверия к Совету Европы и его миссии. Это – предательство принципов справедливости и беспристрастности, которыми ваш авторитетный офис должен руководствоваться в своей работе.

В заключение хотим отметить, что хотя вы рекомендовали нам «никогда не быть безучастными», вы, проявив недоверие к своим принципам, по крайней мере в данном случае, сделали именно это. Тем не менее мы никогда не останемся безучастными к борьбе за справедливость и право возвращения на Родину. Именно с такой решимостью мы требуем от вас выполнять свои обязанности и пересмотреть ваш отчет для отражения в нем нашего правого дела, которому известные пресловутые круги пытаются помешать на протяжении уже многих лет", - говорится в письме.

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