Лавров назвал предложение Пашиняна нелогичным

БАКУ/Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности предоставить сухопутную связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном на тех же условиях, что и Иран нелогичным, сообщает в четверг Trend.

«Я не увидел какой-то логики. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты», - сказал Лавров сегодня в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в рамках трёхсторонней рабочей группы, которая была создана в 2021 году на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана было условлено, что при разблокировании всех связей и маршрутов страны, по территории которой любой такой разблокированный маршрут проходит, в полной мере сохраняют суверенитет и юрисдикцию над этими маршрутами на своей территории.

«В рамках рабочей группы в июне 2023 года договорились возобновить такое сообщение для начала по железным дорогам. Но потом куда-то все опять ушло. Такие откаты дело нередкое. Что помешало завершить эти договоренности я не знаю. Добрые советы западных друзей всегда присутствует на Южном Кавказе. Советы запада не нацелены на продвижение своих геополитических задач», - добавил глава МИД РФ.

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