Азербайджанский народ вновь проголосует за уверенное будущее - депутат

БАКУ /Trend/ - Шаги, предпринятые политическими лидерами Запада, воспитанными в кабинетах, против профессионального и опытного государственного деятеля, одержавшего победу на поле боя, не могут иметь никакого эффекта. Клеветническая кампания Запада против нашей страны, информационные манипуляции не могут повлиять на нашу волю. Азербайджанский народ, как всегда, вновь проголосует за уверенное будущее, развитие, стабильность.

Об этом Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильтизам Юсифов.

Он заявил, что независимо от характера и масштаба, каждые выборы приносят демократический опыт странам.

"Уже сейчас можно сказать за кого будет голосовать народ на президентских выборах, которые будут играть довольно значительную роль в политической жизни Азербайджана. Что может быть естественнее того, что победивший народ оказывает однозначное доверие победившему политическому лидеру и тесно сплачивается вокруг него?

Каждая сила, заинтересованная в укреплении демократии, должна активно участвовать в выборах. Приверженность демократии тех, кто бойкотирует выборы вызывает серьезные сомнения. Пафосные выступления "лидеров" политических сил, страдающих от ложного патриотизма, рассчитаны на то, чтобы обмануть своих сторонников, скрыть свои политические слабости. Всем хорошо известно, что Президент Ильхам Алиев, несмотря на конкуренцию, является абсолютным фаворитом на предстоящих выборах", - сказал он.

Депутат упомянул, что во многих странах люди выбирают сильнейшего из двух сильных кандидатов.

"Реальность такова, что даже общая сила соперников Ильхама Алиева на предстоящих в Азербайджане президентских выборах крайне слаба. На самом деле лидеры оппозиции также хорошо понимают, что именно Ильхам Алиев - единственная сильная личность в Азербайджане, которая лучше всех управляет страной и будет ее укреплять. Однако сила победоносного Верховного главнокомандующего заключается отнюдь не в слабости других кандидатов, а в любви народа к нему и, конечно же, в работе, проделанной им за последние 20 лет. Тот факт, что глава государства поднял наш трехцветный флаг в Шуше, Ханкенди и на других освобожденных от оккупации территориях, уже достаточно для того, чтобы вернуть ему наш гражданский долг. До 2020 года среди общественности было популярным выражение: "Карабах - наша проблема, он под оккупацией". Мы больше не используем это выражение. В свое время мы молились об освобождении хоть одной деревни, а сегодня под нашим контролем весь Карабах и Восточный Зангезур", - отметил депутат.

Депутат подчеркнул, что завистливое отношение стран Запада, страдающих от дефицита влиятельных и харизматичных политических лидеров, к Ильхаму Алиеву можно понять.

"Помимо того, что слоган "Победоносный лидер Народа-победителя!" является содержательным и широким по своей сути, за ним стоят конкретные факты и выводы. Это не просто предвыборный лозунг, это историческая реальность. Президентские выборы станут началом движения Азербайджана к новым целям на новом этапе. Наш народ хочет идти к этим целям вместе с политическим лидером, который постоянно дарит ему радость победы", - добавил И.Юсифов.

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