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Внесены изменения в законы "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне" - Распоряжение

Политика Материалы 19 января 2024 15:47 (UTC +04:00)
Внесены изменения в законы "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне" - Распоряжение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона Азербайджанской Республики от 22 декабря 2023 года № 1073-VIQD "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне".

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, в связи со вступлением в силу закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне", в целях обеспечения применения данного закона Кабинет министров должен в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с законом Азербайджанской Республики от 22 декабря 2023 года № 1073-VIQD "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне" и представить их Президенту Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

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