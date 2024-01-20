Армения должна запретить деятельность элементов, угрожающих суверенитету Азербайджана - Община

БАКУ /Trend/ - Армения должна запретить у себя деятельность элементов, угрожающих суверенитету Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

Было отмечено, что в армянских СМИ распространилась информация о том, что некто по имени Самвел Шахраманян, представляющийся "президентом" какого-то вымышленного "государства", "осуществляет назначение на должность государственного министра".

Кроме того, сообщается, что "для ведения работы на международном уровне" создана "комиссия" под руководством бывшего министра иностранных дел Армении, убежденного расиста Вардана Осканяна.

"Почему же Армения, считающая заявления Общины Западного Азербайджана о недопустимости разрушения культурного наследия азербайджанского народа в Армении посягательством на свой суверенитет и территориальную целостность, создает условия для такой враждебной деятельности против Азербайджана? Все это полностью противоречит заявлениям Армении о готовности в ближайшее время подписать мирный договор с Азербайджаном", - говорится в заявлении.

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