Откровенно предвзятая политика ПАСЕ является показателем того, что эта структура потеряла свое влияние в мире - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) продолжает клеветническую кампанию против Азербайджана. Вопрос, связанный с неподтверждением полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, является составной частью антиазербайджанской политики.

Об этом сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что в период после победы Азербайджана в 44-дневной войне и полного восстановления суверенитета предвзятая политика против страны приняла широкий размах. "ПАСЕ, отходя от своего мандата, демонстрирует несправедливое отношение к нашей стране. Если говорить об истории, целью членства Азербайджана в ПАСЕ было восстановление попранных прав, обеспечение международного права. ПАСЕ же, игнорировавшая несправедливость, ущемление прав, имевшие место против Азербайджана за 30-летний период оккупации, не оказала стране никакой помощи. Если для депутатов ПАСЕ важны принципы прав человека и гражданских прав, территориальной целостности и неприкосновенности границ, то почему они молчали в течение 30 лет, пока продолжалась армянская оккупация? А восстановление Азербайджаном прав сотен тысяч вынужденных переселенцев почему-то встревожило членов этой организации. ПАСЕ, которая не предпринимала никаких шагов в течение многих лет, теперь, не имея на то никаких оснований, не подтверждает полномочий азербайджанской делегации", - сказал Гараев.

Он добавил, что откровенно предвзятая политика ПАСЕ в то же время свидетельствует о том, что эта структура утратила свое влияние в мире и стала инструментом в руках политических кругов. "Если полномочия азербайджанской делегации не будут подтверждены или право голоса будет необоснованно ограничено, азербайджанская делегация неизбежно прекратит свою деятельность в этой структуре. Те, кто поддерживает решение ПАСЕ против Азербайджана, должны понимать, что в результате своей предвзятости они потеряют надежного партнера на Южном Кавказе. Очевидно, что проармянские члены ПАСЕ испытывают серьезную озабоченность по поводу освобождения Азербайджаном своих земель, проводимой им независимой политики", - сказал Гараев.

Он подчеркнул, что независимая политика, неизменная позиция Азербайджана не принимаются рядом западных кругов, которые пытаются различными средствами повлиять на Азербайджан.

"Эти круги должны понять наконец, что никакие подобные решения, резолюции, заявления не смогут повлиять на волю азербайджанского народа. Азербайджан является независимым государством и проводит независимую политику. Чем раньше они поймут, что их методы не принесут им никакой пользы, тем лучше", - сказал Гараев.

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