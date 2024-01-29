Избиратели армянского происхождения также могут участвовать в президентских выборах, как граждане Азербайджана - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Избиратели армянского происхождения также могут участвовать в голосовании на президентских выборах, как граждане Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на secki-2024.az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"Все граждане Азербайджана - женщины, мужчины, и те, кто живет за границей, а также национальные меньшинства - имеют одинаковые права", - отметил он.

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