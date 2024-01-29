Противоречивые заявления Армении не соответствуют заявленной ею политике мира - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В заявлениях президента и председателя парламента Армении по случаю "Дня армии" содержатся элементы попытки оправдать оккупационную I Карабахскую войну, а в отношении результатов II Карабахской войны - элементы сожаления. Эти противоречивые заявления совершенно несовместимы с заявленной Арменией политикой мира, и им необходимо положить конец.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Как может страна, которая хочет мира, хвастаться подписанием сделок по поставкам оружия на миллиарды долларов? Мысли, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в своем выступлении по случаю "Дня армии", еще раз демонстрируют, что Армения не заинтересована в подписании мирного договора с Азербайджаном.

Повторение Николом Пашиняном идеи "вывода войск по зеркальному принципу", озвучивание устаревших, утопических предложений, таких как "пакт о ненападении", "механизм совместного контроля над вооружениями", доказывает, что Армения под необоснованными предлогами пытается избежать мирного соглашения. Премьер-министру Армении следует предпринять реальные шаги по обеспечению мира и начать диалог с Общиной Западного Азербайджана, а не выдвигать странную инициативу вроде "пакта о ненападении", напоминающего период между Первой и Второй Мировыми войнами.

Кроме того, заявления ряда западных стран по случаю "Дня армии" служат поощрению реваншизма в Армении, которая на протяжении почти тридцати лет удерживала земли соседнего государства под оккупацией, и рождают вопросы о том, насколько эти страны заинтересованы в мирном процессе", - говорится в заявлении.

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