Община Западного Азербайджана прокомментировала заявление армянского замминистра

БАКУ /Trend/ - Мнения, высказанные заместителем министра иностранных дел Армении в связи с усилиями его страны по отправке миссии ЮНЕСКО в Карабах, свидетельствуют о том, что эта страна по-прежнему угрожает суверенитету Азербайджана, не имеет последовательной позиции.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана, сообщает Trend.

"Армения не должна вмешиваться во внутренние дела других суверенных стран, она должна заниматься собственными вопросами, и в этой связи ей следует дать согласие на визит миссии ЮНЕСКО с целью расследования плачевного состояния культурного наследия азербайджанского народа в Армении. Подход «пусть миссия ЮНЕСКО поедет в Азербайджан, а не в Армению» является проявлением высокомерной и расистской позиции", - отметили в Общине.

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