Армения передаст Азербайджану карты минных полей 3 районов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:00)
БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, началось заседание комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы.
Как передает в среду Trend со ссылкой на AzTV, на встрече запланирована передача Арменией Азербайджану карт минных полей трех районов.
Отметим, что встреча проходит между делегациями во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном.
Напомним, что последняя встреча состоялась на границе 30 ноября 2023 года.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!