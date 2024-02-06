В Азербайджане разоблачены незаконные действия лица, изготовившего фальшивые документы

БАКУ /Trend/ - Разоблачены незаконные действия лица, изготовившего фальшивые документы о получении высшего образования для представления в Габалинский районный отдел Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в целях уклонения от срочной действительной военной службы.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Халилов Фуад Эльчин оглу изготовил для двоих жителей Габалинского района поддельные справки о якобы учебе в Университете Сакарья Турецкой Республики с целью уклонения от прохождения срочной военной службы в 2023 году, и взамен получил от их родителей в разное время в общей сложности 6300 манатов.

На основании собранных доказательств в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно) и 320.1 (незаконное изготовление и продажа официального документа) Уголовного кодекса. Дело направлено в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.

Комплексные меры по борьбе с уклонением от призыва на действительную военную службу будут продолжены.

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