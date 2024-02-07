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Жители Гадрута активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2024 17:21 (UTC +04:00)
Жители Гадрута активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На избирательном участке №108, созданном в поселке Гадрут Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124, наблюдается активность избирателей.

Как сообщает в среду Trend, избирательный участок открылся в 7:50 в присутствии наблюдателей, избирательные урны были запечатаны, а начало голосования было объявлено в 8:00.

Зарегистрированные на участке 526 избирателей с утра приходят на избирательный участок, пользуются своими конституционными правами. За избирательным процессом следят 13 местных наблюдателей.

Избирательный участок №105 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124 создан в городе Шуша, участок №106 – в селе Тазабина Ходжалинского района, участок №107 – в поселке Аскеран Ходжалинского района, участок №108 – в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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Жители Гадрута активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Жители Гадрута активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Жители Гадрута активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Жители Гадрута активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
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