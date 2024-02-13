Община Западного Азербайджана резко осудила последнюю военную провокацию Армении

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана резко осуждает последнюю военную провокацию Армении на условной границе с Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

В заявлении подчеркивается, что военная провокация является результатом вооружения Армении рядом государств во главе с Францией, а также указывает на ее уклонение от подписания мирного договора.

"Почему не слышны голоса Жозепа Борреля, Госдепартамента, конгрессменов, расистских французских политиков, нидерландского, канадского, литовского, Европейского парламента, "дон кихотов" вроде Франка Швабе, Натали Луазо, Марины Кальюранд, Жана-Кристофа Бюиссона?

Видно, что Армения, как и летом 2023 года, все еще верит в какую-то международную поддержку и предпринимает опасные шаги против Азербайджана. Армения не должна подчиняться указаниям иностранных столиц, быть прокси-государством и повторять ошибок "первой республики"", - отмечается в заявлении.

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