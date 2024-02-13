Ни одна провокация против Азербайджана не останется без ответа - полковник

БАКУ /Trend/ - В ходе операции "Возмездие", проведенной подразделениями ГПС Азербайджана 13 февраля в ответ на вчерашнюю провокацию ВС Армении, был полностью уничтожен боевой пост вблизи населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района. Это еще раз говорит о решимости государства, мощи азербайджанской армии, и еще раз доказывает, что Азербайджан не оставит без ответа ни одну провокацию.
Об этом во вторник Trend сказал заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник Джалил Халилов.
По его словам, на видеокадрах можно увидеть, что армянская провокация была спланированной. "На кадрах видно, как армянский снайпер сразу после того, как открыл огонь по нашему пограничнику, спокойно покидает свою позицию в сопровождении других армянских военнослужащих. Тот факт, что инцидент был совершен с участием нескольких армянских военных, дает основание говорить о том, что попытка Еревана представить эту провокацию как "самоуправство" какого-то солдата абсурдна и далека от истины. Данная провокация была осуществлена по прямому указанию и под надзором военного руководства армянской армии", - сказал полковник.
Халилов также подчеркнул, что это свидетельствует о том, что власти Армении далеки от мира, целенаправленно пытаются обострить ситуацию в регионе. "Огонь, открытый по нашему пограничнику, еще раз доказывает, что Ереван думает не о мире, а о войне. По этой причине он уклоняется от подписания мирного договора, а также пытается поддерживать постоянную напряженность в регионе, периодически совершая подобные провокации. Целью является не допустить установления надежного мира и стабильности в регионе, а создать благодатную почву для разжигания новой войны в любой момент", - сказал полковник.
Он отметил, что поддержка Армении со стороны США и Франции также является одним из важных шагов, побуждающих Ереван к реваншизму. "Армянские официальные лица - от премьер-министра до министров обороны и иностранных дел - заявляют, что они получили современное оружие, военную технику из Франции и Индии, и открыто заявляют, что есть и другие страны, у которых они приобрели оружие. Эти заявления еще раз подтверждают, что Армения готовится к войне, а не к миру, и в этом деле использует возможности проармянских международных сил. Сегодня Франция и Индия играют активную роль в вооружении Армении, всеми средствами вооружают это государство, которое продолжает минный террор против нашей страны. Также вызывает сожаление моральная и политическая поддержка Армении со стороны США. Все эти факты свидетельствуют о том, что данные силызаинтересованы в развязывании новой войны в регионе, и подталкивают к этому Армению", - сказал он.
Заместитель председателя отметил, что провокация против азербайджанского пограничника в Зангилане – вблизи границы с Ираном - свидетельствует о планах хозяев Армении расширить военный ареал. "Цель состоит в том, чтобы не только спровоцировать новую войну между Азербайджаном и Арменией, но и расширить масштабы и географию этой войны, включить в нее Иран и другие государства. Именно по этой причине для провокации была выбрана территория, близкая к третьему государству, что свидетельствует о том, что Ереван стал инструментом в руках разрушительных сил", - сказал Халилов.
Он подчеркнул, что провокация армян доказала, насколько опасной является "миссия" и "бинокльная дипломатия" Европы в регионе. "Как известно, Евросоюз уже некоторое время выполняет какую-то "миссию" в Армении, на границе с Азербайджаном, европейские дипломаты и французские генералы были замечены за наблюдением за территорией Азербайджана в бинокль. Европейские дипломаты заявляли, что вся эта деятельность якобы служит установлению мира и стабильности в регионе, и беспокоиться об этом не стоит. Однако вчерашняя провокация показала, что эта "миссия" Запада столь же опасна, как и тенденция Армении к вооружению, и что определенные действия вместо того, чтобы способствовать миру в регионе, усиливают риск конфликта. Официальный Ереван и силы, вооружающие Армению, должны знать, что Азербайджан способен отразить любую угрозу, и такие провокации будут решительно пресекаться и впредь, как это было до сих пор", - добавил Халилов.
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