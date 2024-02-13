Ни одна провокация против Азербайджана не останется без ответа - полковник

БАКУ /Trend/ - В ходе операции "Возмездие", проведенной подразделениями ГПС Азербайджана 13 февраля в ответ на вчерашнюю провокацию ВС Армении, был полностью уничтожен боевой пост вблизи населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района. Это еще раз говорит о решимости государства, мощи азербайджанской армии, и еще раз доказывает, что Азербайджан не оставит без ответа ни одну провокацию.

Об этом во вторник Trend сказал заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник Джалил Халилов.

По его словам, на видеокадрах можно увидеть, что армянская провокация была ​​спланированной. "На кадрах видно, как армянский снайпер сразу после того, как открыл огонь по нашему пограничнику, спокойно покидает свою позицию в сопровождении других армянских военнослужащих. Тот факт, что инцидент был совершен с участием нескольких армянских военных, дает основание говорить о том, что попытка Еревана представить эту провокацию как "самоуправство" какого-то солдата абсурдна и далека от истины. Данная провокация была осуществлена ​​по прямому указанию и под надзором военного руководства армянской армии", - сказал полковник.

Халилов также подчеркнул, что это свидетельствует о том, что власти Армении далеки от мира, целенаправленно пытаются обострить ситуацию в регионе. "Огонь, открытый по нашему пограничнику, еще раз доказывает, что Ереван думает не о мире, а о войне. По этой причине он уклоняется от подписания мирного договора, а также пытается поддерживать постоянную напряженность в регионе, периодически совершая подобные провокации. Целью является не допустить установления надежного мира и стабильности в регионе, а создать благодатную почву для разжигания новой войны в любой момент", - сказал полковник.

Он отметил, что поддержка Армении со стороны США и Франции также является одним из важных шагов, побуждающих Ереван к реваншизму. "Армянские официальные лица - от премьер-министра до министров обороны и иностранных дел - заявляют, что они получили современное оружие, военную технику из Франции и Индии, и открыто заявляют, что есть и другие страны, у которых они приобрели оружие. Эти заявления еще раз подтверждают, что Армения готовится к войне, а не к миру, и в этом деле использует возможности проармянских международных сил. Сегодня Франция и Индия играют активную роль в вооружении Армении, всеми средствами вооружают это государство, которое продолжает минный террор против нашей страны. Также вызывает сожаление моральная и политическая поддержка Армении со стороны США. Все эти факты свидетельствуют о том, что данные силызаинтересованы в развязывании новой войны в регионе, и подталкивают к этому Армению", - сказал он.

Заместитель председателя отметил, что провокация против азербайджанского пограничника в Зангилане – вблизи границы с Ираном - свидетельствует о планах хозяев Армении расширить военный ареал. "Цель состоит в том, чтобы не только спровоцировать новую войну между Азербайджаном и Арменией, но и расширить масштабы и географию этой войны, включить в нее Иран и другие государства. Именно по этой причине для провокации была выбрана территория, близкая к третьему государству, что свидетельствует о том, что Ереван стал инструментом в руках разрушительных сил", - сказал Халилов.

Он подчеркнул, что провокация армян доказала, насколько опасной является "миссия" и "бинокльная дипломатия" Европы в регионе. "Как известно, Евросоюз уже некоторое время выполняет какую-то "миссию" в Армении, на границе с Азербайджаном, европейские дипломаты и французские генералы были замечены за наблюдением за территорией Азербайджана в бинокль. Европейские дипломаты заявляли, что вся эта деятельность якобы служит установлению мира и стабильности в регионе, и беспокоиться об этом не стоит. Однако вчерашняя провокация показала, что эта "миссия" Запада столь же опасна, как и тенденция Армении к вооружению, и что определенные действия вместо того, чтобы способствовать миру в регионе, усиливают риск конфликта. Официальный Ереван и силы, вооружающие Армению, должны знать, что Азербайджан способен отразить любую угрозу, и такие провокации будут решительно пресекаться и впредь, как это было до сих пор", - добавил Халилов.

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