Заявление ЕС носит враждебный характер - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС), в очередной раз выступив с предвзятой, антиазербайджанской позиции, 14 февраля 2024 года в Страсбурге сделал заявление клеветнического характера в связи с историческими президентскими выборами в Азербайджане.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана, сообщает в среду Trend.

"Заявление ЕС носит враждебный характер и представляет собой неуважение к свободному волеизъявлению азербайджанского народа. Хотим довести до сведения ЕС, опечаленного тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы не была приглашена для наблюдения за выборами, что Азербайджан имеет суверенное право самому определять, кого приглашать для наблюдения за выборами из-за рубежа. ЕС следует отказаться от азербайджанофобии, "менталитета крестоносцев", вмешательства во внутренние дела Азербайджана, черного пиара против нашей страны", - говорится в заявлении.

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