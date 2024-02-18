В азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 18 февраля в азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

Как сообщили Trend в министерстве обороны, сначала под аккомпанемент военного оркестра состоялся торжественный вынос на плац боевого знамени, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны, прозвучал Государственный гимн.

Новобранцы торжественно приняли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.

Выступившие на церемониях представители Министерства обороны и командного состава воинских частей пожелали новобранцам быть верными Родине, государству, Верховному главнокомандующему и военной клятве, служить образцово, дисциплинированно, глубоко освоить секреты оружия и техники, постоянно совершенствовать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командно-начальствующего состава, быть готовыми в любой момент к бою во имя защиты наших земель.

В заключение состоялось торжественное шествие военнослужащих перед трибуной.