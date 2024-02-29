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ВВС Азербайджана проводят учебно-тренировочные полеты штурмовых БПЛА "Акынджы" (ВИДЕО)

Политика Материалы 29 февраля 2024 13:20 (UTC +04:00)
ВВС Азербайджана проводят учебно-тренировочные полеты штурмовых БПЛА "Акынджы" (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, подразделения БПЛА ВВС Азербайджана продолжают выполнять учебно-тренировочные полеты.

Как сообщили в четверг Trend в минобороны Азербайджана, до начала учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили действия по приведению БПЛА в состояние боеготовности.

Принятые на вооружение ударные БПЛА "Акынджы" провели воздушную разведку по установленным маршрутам, определили координаты наземных целей условного противника и выполнили другие задачи.

На учениях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки и совершенствования индивидуальных способностей членов экипажа, экипажи БПЛА высокопрофессионально выполнили все поставленные задачи.

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