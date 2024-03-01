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Внесены изменения в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана

Политика Материалы 1 марта 2024 13:33 (UTC +04:00)
Внесены изменения в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно закону, Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктами 11 и 13 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, постановляет:

Статью 11.2.4 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики (собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2012, № 9, статья 838 (Том I) изложить в следующей редакции:

"11.2.4. для производства возобновляемых источников энергии.".

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