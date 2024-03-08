Растущая на Западе исламофобия очень опасна - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Растущая на Западе исламофобия очень опасна, усиливаются выступления против мусульман, против ислама, растет чувство ненависти.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев во время панельных дискуссий на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

Он отметил, что на Западе исламофобия существует и в научном мире, высших учебных заведениях. "Мусульманские ученые не могут публиковать статьи в научных журналах в западных странах. Им отказывают в публикации статьи, говоря, что она якобы не соответствует внутренней процедуре", - сказал он.

По словам Гянджалиева, в западных странах можно увидеть множество антиисламских статей в учебниках университетов и школ. "Европейцы использовали церковь в манипулятивных целях, они используют ее против Турции, против ислама. Посмотрите на Парламентскую ассамблею Совета Европы, где того, кто выступает против Азербайджана, продвигают в должности. Во время армяно-азербайджанского конфликта они также заявляли, что Азербайджан "уничтожает христианскую Армению". Это полная ложь. Мы должны бороться с исламофобией до конца", - сказал депутат.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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