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Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом

Политика Материалы 13 марта 2024 11:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ -Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Папе Римскому Франциску по случаю Дня коронации.

"Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом. Искренний диалог и взаимопонимание, сформировавшиеся между нами на протяжении долгих лет, служат сохранению общечеловеческих ценностей, установлению солидарности между представителями разных религий и культур.

Выражаю Вам благодарность за высокую оценку, данную Вами традициям мультикультурализма и инклюзивности Азербайджана, его роли в продвижении межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания в мире.

Уверен, что атмосфера образцового сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будет служить созданию среды взаимного доверия между цивилизациями", - говорится в письме.

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