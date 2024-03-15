Азербайджано-Казахстанский инвестиционный фонд: катализатор роста двусторонних отношений

БАКУ /Trend/ - Встречи между руководством Азербайджана и Казахстана неизменно характеризуются духом дружбы и взаимного уважения. И недавний визит Президента Касым-Жомарт Токаева в Баку не стал исключением. В очередной раз обсуждения между лидерами обеих стран привели к значительному прогрессу, ознаменовавшемуся подписанием девяти важных документов.

Среди них особого внимания заслуживает соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджанским инвестиционным холдингом и казахстанским АО "Самрук-Казына".

Идея создания инвестиционного фонда между Азербайджаном и Казахстаном впервые обсуждалась в ходе 20-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Астане 5 марта 2024 года.

За три десятилетия, прошедшие с установления дипломатических отношений между Баку и Астаной, инвестиционное сотрудничество между двумя странами вступило в совершенно новую фазу. С 2005 по 2022 годы инвестиции из Азербайджана в Казахстан составили 306 миллионов долларов, в то время как инвестиции из Казахстана в Азербайджан - 95 миллионов долларов.

Азербайджан в настоящее время входит в число 15 крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. В Казахстане зарегистрировано более 900 компаний с азербайджанским капиталом, в основном занимающихся торговлей, посредническими услугами, строительством дорог и инфраструктуры, переработкой и логистикой. В Азербайджане действуют около 150 компаний с казахстанским капиталом, работающих в таких секторах, как промышленность, сельское хозяйство, торговля, услуги, строительство и транспорт.

Обе страны являются успешными партнерами в рамках Тюркского инвестиционного фонда, базирующегося в Стамбуле, который способствует экономической интеграции во всем регионе. Фонд играет решающую роль в поддержке внутрирегиональной торговли, оказании помощи малым и средним предприятиям и реализации совместных проектов с международными финансовыми институтами. Однако, в дополнение к этому подходу к сотрудничеству между тюркоязычными государствами в инвестиционной сфере, Казахстан и Азербайджан приняли решение и предприняли шаги по реализации взаимной двусторонней инициативы по созданию коммерческого инвестиционного фонда.

Азербайджанский эксперт, доктор экономических наук Ильгар Велизаде отметил, что недавно созданный инвестиционный фонд между Азербайджаном и Казахстаном обладает потенциалом для продвижения ряда важных двусторонних проектов.

"Обе стороны заинтересованы в реализации конкретных проектов в различных секторах. Во время своего недавнего визита в Баку Президент Казахстана выделил несколько областей сотрудничества, включая энергетику, транспорт, высокие технологии, агропромышленный комплекс, туризм и многое другое. Этот инвестиционный фонд будет играть ключевую роль в укреплении двустороннего сотрудничества в данных областях. Кроме того, есть надежды на укрепление сотрудничества между малыми и средними предприятиями, что позволит перспективным проектам получать финансирование через этот фонд", - отметил он.

Велизаде подчеркнул важность охвата фонда за пределами Казахстана и Азербайджана, отметив его потенциал для реализации проектов в третьих странах. Это, по его мнению, указывает на более широкие возможности для сотрудничества между двумя странами на рынках третьих стран.

"Все упомянутые страны являются тюркоязычными или балканскими государствами, где азербайджанский и казахстанский бизнес на протяжении многих лет прочно обосновался, успешно реализуя различные проекты. В результате азербайджанский и казахстанский бизнес пользуются большим уважением в этих регионах. Реализация этих ключевых инвестиционных проектов на соседних рынках позволит предприятиям обеих стран процветать на знакомых территориях, предлагая нашим партнерам в этих странах программу взаимовыгодного сотрудничества, ориентированную на интересы как бизнеса, так и, конечно же, местного населения", - заключил он.

Казахстанский эксперт и директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев подчеркнул, что новый инвестиционный фонд в первую очередь будет финансировать инфраструктурные проекты, особенно те, которые связаны с развитием Транскаспийского транспортного коридора.

"Этот проект имеет значение для обеих стран, поскольку улучшение "узких мест" вдоль коридора напрямую влияет на его общую пропускную способность. Следовательно, фонд будет поддерживать строительство, реконструкцию, модернизацию и расширение ключевых транспортных маршрутов и портов. Казахстан и Азербайджан выделили 300 миллионов долларов в этот фонд, и я ожидаю, что они будут основными инвесторами. Однако иностранные инвесторы также могут присоединиться, если будет интерес. Что касается регионального фонда, то у него значительный потенциал, особенно среди тюркоязычных стран. Это могло бы послужить платформой для внесения своего вклада другими странами, такими как Турция, Узбекистан и Кыргызстан, которые разделяют интерес к развитию коридора и могут оказывать экономическое влияние друг на друга", - пояснил он.

Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева уже укрепил важность двусторонних отношений как для Баку, так и для Астаны. Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Казахстаном о создании инвестиционного фонда, несомненно, придаст новый импульс двусторонним отношениям. Имея такой фонд, Азербайджан может способствовать экспорту капитала и осуществлять стратегически важные проекты на благо всего региона в целом. Учитывая договоренности, достигнутые в ходе визита, можно с уверенностью сказать, что будущее азербайджано-казахстанских отношений выглядит многообещающим и имеет большой потенциал для обеих стран.