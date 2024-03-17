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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Политика Материалы 17 марта 2024 10:42 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшаду Мирзе, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Пакистана в результате вероломного нападения террористов в северо-западном регионе Пакистана.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям.

Аллах ряхмят элясин!»

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