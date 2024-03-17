Президент Ильхам Алиев пригласил Йенса Столтенберга посетить в ноябре Азербайджан для участия в СОР29

БАКУ /Trend/ - Азербайджан был единогласно избран страной, которая примет у себя конференцию COP29. Это знак признания наших усилий в области зеленого перехода.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«У нас богатые природные ресурсы и ископаемое топливо, и мы вместе с нашими партнерами вкладываем значительные средства в возобновляемые источники энергии. Я пригласил господина генерального секретаря посетить нас в ноябре этого года в любом качестве и принять участие в нашей важной конференции», - отметил глава государства.