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Президент Ильхам Алиев пригласил Йенса Столтенберга посетить в ноябре Азербайджан для участия в СОР29

Политика Материалы 17 марта 2024 23:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев пригласил Йенса Столтенберга посетить в ноябре Азербайджан для участия в СОР29

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан был единогласно избран страной, которая примет у себя конференцию COP29. Это знак признания наших усилий в области зеленого перехода.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«У нас богатые природные ресурсы и ископаемое топливо, и мы вместе с нашими партнерами вкладываем значительные средства в возобновляемые источники энергии. Я пригласил господина генерального секретаря посетить нас в ноябре этого года в любом качестве и принять участие в нашей важной конференции», - отметил глава государства.

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