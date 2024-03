Сэндью Хира, Турал Гянджалиев и Севиль Микаилова обсудили меры по борьбе с неоколониализмом – совместный проект Милли Меджлиса и "Baku Network" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и экспертной платформы "Baku Network" азербайджанские депутаты Турал Гянджалиев и Севиль Микаилова посредством телемоста провели обсуждения с известным нидерландским публицистом, автором книги Decolonizing The Mind – a guide to decolonial theory and practice Сэндью Хира.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе дискуссий собеседники коснулись мер по борьбе с неоколониализмом и исламофобией, а также отметили роль Азербайджана в этих процессах на глобальном уровне. Так, было подчеркнуто, что в последнее время Азербайджан стал одной из важнейших стран, играющих огромную роль в борьбе с исламофобией, неоколониалистскими тенденциями в мире.

"Обычно, когда люди говорят о колониализме, они думают о его политических и экономических аспектах. А деколонизация – это политическая независимость от бывших колонизаторов. Именно так люди часто думают об этом. Но что касается колонизаторов, то в последнее время эксперты Глобального Юга указывают на другое измерение колониализма, а именно - интеллектуальное и культурные измерение колониализма. Теперь, в рамках разработанной мною теоретической основы деколонизации разума, я утверждаю, что мы должны смотреть на мировую историю с точки зрения цивилизации. <...> Итак, мой аргумент заключается в том, что нам необходимо построить новую сеть интеллектуального мышления, выходящую за рамки европоцентризма. И это непростая задача, потому что у нас разные мнения. Но разница во мнениях является питательной средой для творчества. Знаете, если все будут думать одинаково, творчества больше не будет", - сказал Сэндью Хира.

АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи: