Община Западного Азербайджана призвала школу Флетчера США не проводить провокационные мероприятия по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана призвала Школу права и дипломатии имени Флетчера Университета Тафтса в США не проводить провокационные мероприятия в связи с Карабахом.

Как сообщили во вторник Trend в общине, 29 марта в указанной школе планируется провести мероприятие на тему "Нагорный Карабах", хотя такое название региона уже осталось в прошлом.

Так, на этом мероприятии предполагается выступление официального представителя Армении по искам, поданным против Азербайджана в международных судах, Егише Киракосяна.

"Хотя руководство Армении делает политические заявления о признании территориальной целостности Азербайджана, в правовом плане оно поступает прямо противоположно. Так, претензии Армении к Азербайджану в международных судах основаны на тезисе о том, что Карабахский регион не принадлежит Азербайджану. Участие и выступление Егише Киракосяна, представляющего Армению по указанным претензиям, на мероприятии в школе Флетчера служит пропаганде на международном уровне правовых претензий этого государства, посягающих на территориальную целостность Азербайджанской Республики.

То, что правительство Армении предъявляет в международных судах претензии, посягающие на территориальную целостность Азербайджана, и ведет пропаганду этих претензий на международном уровне, обостряет ситуацию в регионе. Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении прекратить эти шаги. Вместо таких провокационных действий Армения должна обратить свое внимание на возвращение изгнанных с ее территории азербайджанцев, расследование совершенных против азербайджанцев правонарушений и устранение их последствий", - подчеркивается в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!