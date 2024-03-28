Запад начал гибридную войну против Азербайджана - и проиграл ее

БАКУ /Trend/ - У всех современных конфликтов, войн и противостояний есть одна важнейшая особенность, отличающая их от всех конфликтов прошлого: гибридность. Войны ведутся не только на поле боя, но и в информационном поле, конфликты провоцируются, разжигаются и затухают в самых разных плоскостях. Нам, в Азербайджане, это известно особенно хорошо: тридцатилетнее противостояние армянской оккупации научило нашу страну противодействовать гибридным угрозам в самых разных их проявлениях.

Но гибридная война, развязанная против Азербайджана, была по-своему особенной, ведь после 44-дневной войны 2020 года Азербайджан атаковали уже не из Еревана. Именно Запад развязал против Баку самую настоящую гибридную войну. Достаточно вспомнить, что происходило всего год назад.

Лето 2023 года. В западной прессе ежедневно - и это не преувеличение - ежедневно публикуются антиазербайджанские статьи, интервью и "мнения экспертов". Особенно усердствуют наши старые "друзья", The Washington Post и французская Le Figaro - эти в принципе уделяли нападкам на Азербайджан больше внимания, чем событиям, происходящим непосредственно во Франции. Интенсивность информационных на нашу страну превышала все мыслимые масштабы: штамповались самые нелепые фейки про нашу страну, тиражировались нападки на Президента Ильхама Алиева, публиковались абсурдные "расследования" и "доклады", на арену выводились многочисленные западные НПО и "правозащитники". Отдельным блюдом в этом меню стал Луис Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда. Этот товарищ клепал доклад за докладом - то о "блокаде" Лачинской дороги, то чуть ли не раз в неделю предупреждал о каком-то очередном "геноциде" - из кожи вон лез, и скорее всего, делал это не бескорыстно.

Повторюсь, пик этой гибридной атаки на Азербайджан пришелся на лето 2023 года - и это было совершенно не случайно. На Западе прекрасно понимали, к чему идет дело. Знали, что Азербайджан не смирится с ситуацией, когда на территории страны существуют остатки сепаратистов, которые продолжают играть в свое "государство", пользуются поддержкой зарубежных лоббистов, параллельно грабя наши природные ресурсы и готовясь к вооруженным провокациям. Целью нападок Запада было надавить на Баку для того, чтобы не дать центральным властям страны восстановить суверенитет над всей территорией Азербайджана. Это была самая настоящая гибридная война - и к лету 2023 года это особо и не скрывали уже.

Антиазербайджанским силам на Западе был нужен такой Азербайджан, на который они смогут иметь влияние. Карабахский конфликт рассматривался ими как инструмент давления на Баку с самых разных направлений. Именно поэтому к 2023 году на Западе все чаще стали вбрасываться мысли и идеи о размещении в Карабахе каких-то миссий. Именно поэтому Запад всеми правдами и неправдами пытался сделать так, чтобы миссия ЕС, которая сейчас бегает с биноклями по условной армяно-азербайджанской границе, размещалась бы не только в Армении, но и на территории нашей страны. Им было очень важно сохранить рычаги давления и влияния на Баку.

Скорее всего, изначальный план заключался в том, чтобы не дать Азербайджану восстановить территориальную целостность - армяне должны были продолжать играть в "независимость" на нашей земле, что давало бы Западу в руки необходимые карты. Не вышло - в 2020 году этим планам пришел конец, Азербайджан словом и делом показал, что терпеть оккупацию своей территории больше не намерен. Планы пришлось корректировать, пошли разговоры о разного рода миссиях, наблюдателях и выстраивании мер доверия между армянами и азербайджанцами в Карабахе. Несмотря на благородную вывеску, намерения были все те же - не дать Азербайджану восстановить суверенитет, сохранить рычаги давления и продолжать использовать эту ситуацию в своих интересах. Особенно это было важно в контексте набравшего обороты противостояния между Западом и Россией.

Вся эта стратегия, все планы, информационные операции, вбросы и усилия лоббистских организаций по всему миру - все было разбито. Принципиальность, последовательность и политическая воля Президента Ильхама Алиева разрушили все, что выстраивалось против нашей страны. Провокациям, фейкам и нападкам противостояло единство миллионов граждан Азербайджана, объединившихся вокруг своего лидера. Президент Ильхам Алиев выстроил сильное и устойчивое к любым атакам государство: прочная экономика, профессиональная армия и успешная внешняя политика, в сочетании с внутренней стабильностью солидарностью в азербайджанском обществе стали фундаментом, на котором главой государства была выстроена стратегия полного восстановления территориальной целостности Азербайджана. Это была колоссальная, многолетняя и кропотливая работа, которая была реализована в совершенстве - от первого и до последнего этапа.

В результате, благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан достиг исторического успеха: восстановлен суверенитет страны на всей ее территории, Баку проводит действительно независимую политику, не позволяя никому диктовать свою волю или ставить некие условия. Азербайджан стал страной, с которой нужно считаться - нравится это каким-либо силам, или нет. К слову, Армения на этом фоне не получила ничего, кроме горького столкновения с реальностью: они еще долго будут разгребать тяжелые последствия десятилетий агрессии, оккупации и претензий к соседям по региону.

Восстановление суверенитета Азербайджана в сентябре 2023 года не только стало последним гвоздем в крышке гроба армянского сепаратизма, но и последней, решающей битвой в гибридной войне, развязанной против нашей страны. Именно поэтому сегодня куда-то исчезли те самые НПО, эксперты и правозащитники со своими докладами, замолчали и пропали. Нету больше нападок, которые были летом 2023 года, кончились.

Запад с треском проиграл гибридную войну, которую сам же и развязал.