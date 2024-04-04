Звонок Блинкена показал, что Азербайджан - главная сила на Южном Кавказе - мнение

БАКУ /Trend/ - Вчерашний звонок госсекретаря США Энтони Блинкена Президенту Ильхаму Алиеву является отражением истины о том, что Азербайджан - главная сила на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

Он отметил, что глава государства в беседе с госсекретарем США еще раз решительно выразил позицию Азербайджана.

"Звонок госсекретаря США Энтони Блинкена Президенту Ильхаму Алиеву и объяснение им ситуации - прямой показатель авторитета главы азербайджанского государства. Действительно, позиция, которую сегодня демонстрируют Запад, Европа, Франция по отношению к региону, достаточно несправедлива и непонятна. Также непонятна позиция Ирана по процессам в нынешней ситуации. Несомненно, Россия не будет отмалчиваться в этом вопросе и при первой же возможности припомнит это Армении. Запад, Европа, превратив Армению в вассала, поставят ее в еще более тяжелое положение.

Странно, что Пашинян до сих пор этого не осознает. Или он это понимает, но все равно идет на это. В настоящее время все, что было необходимо для региона, - это подписание мирного договора. Но вместо того, чтобы быть одним из главных инициаторов в этом вопросе, премьер-министр Армении повелся на игры Запада, поверил его обещаниям и тем самым подвергает свое государство и нацию большим опасностям.

Неважно, кто и что замышляет против нас. В итоге все лицемерные шаги потерпят фиаско. Мы вновь выйдем победителями, потому что в Азербайджане проводится независимая политика. Потому что у Азербайджана есть такой мудрый лидер, как Президент Ильхам Алиев. Потому что Азербайджан не делает чего-либо по чьей-то указке, и никому и впредь не будет позволено говорить с нами на языке угроз и приказов", - сказал депутат.

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