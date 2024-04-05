Кремль оценит переговоры Армении с ЕС и США после появления официальных заявлений

БАКУ /Trend/ - Россия сможет оценить итоги переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном только после появления официальных заявлений Еревана на этот счет.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль пока не знает полную повестку дня Брюссельской встречи.

"Давайте дождемся каких-то заявлений с армянской стороны о том, что они имеют в виду под обсуждением темы трансатлантической интеграции", - подчеркнул Песков.

Отметим, что 5 апреля в Брюсселе проходит трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения.

Во встрече принимают участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также во встрече принимает участие верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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