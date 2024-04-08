В СМИ Франции опубликованы новые детали по делу о французской шпионской сети в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В последние дни вопросы, связанные с разоблаченной в Азербайджане французской шпионской сетью, стали предметом широкого обсуждения ведущих страниц французской прессы, и даже отец арестованного Мартина Риана выступил с интервью, в которых резко обвинил французский разведывательный орган DGSE (Генеральный директорат внешней безопасности).

Как передает в понедельник Trend, об этом пишет "Observer Online".

"Стало известно, что одним из арестованных по делу Органами безопасности Азербайджана является гражданин Азербайджана А.Мамедли, который сотрудничал с французскими разведчиками, размещенными в Азербайджане в составе дипломатической миссии Франции. Он обвиняется в установлении обширных секретных связей с французским гражданином Мартином Рианом в обмен на предоставление французского гражданства и материальное вознаграждение, а также в участии в работе по сбору и передаче необходимой информации по региону, что уже привело к тому, что соответствующая переписка стала работать не на пользу, а во вред Франции.

Также выясняется, что они оба по заданию сотрудников разведки наладили отношения с различными сотрудниками одной из крупнейших банковских сетей мира - французского финансового конгломерата "Societe Generale". Мамедли также участвовал в открытии корреспондентских счетов банка в азербайджанских банках и заключении межбанковских договоров по другим вопросам.

Причины, по которым А.Мамедли был отправлен в Северную Ирландию на длительный срок, пока не разглашаются.

​Особенно примечательно, что банк "Societe Generale" прекратил деятельность 07 декабря 2023 года в 16 африканских странах после ареста упомянутых лиц 04 декабря и разоблачения обширной французской разведывательной сети. Чтобы понести меньшие убытки, банк старается не упустить шанс продать недвижимость своих аффилированных групп и дочерних компаний в Конго, Экваториальной Гвинее, Мавритании, Чаде и других странах местным компаниям, оправдывая закрытие разными поводами.

​Дело в том, что общие неудачи породили дискуссии вокруг соответствия занимаемой должности директора по безопасности банка "Societe Generale" с 2017 года, а ранее главы управления разведки и безопасности Вооруженных сил Франции, генерала "запаса" Антуана Крю.

​"Societe Generale" - это банк, за счет конфиденциальной информации которого будущий миллиардер Джордж Сорос еще в 1988 году разбогател, незаконно заработав миллионы на покупке и продаже акций, а в 2002 году был осужден за это, но отделался крупным штрафом.

​Держим тему в центре внимания", - говорится в статье "Observer Online", опубликованной 6 апреля.

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