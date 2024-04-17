Казахстан также заинтересован в открытии Зангезурского коридора - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Казахстан также заинтересован в открытии Зангезурского коридора.

Об этом сказал Trend в среду политолог Азер Гараев.

Он отметил, что азербайджано-казахстанские отношения находятся на пике своего развития.

"Казахстан как член Организации тюркских государств является одним из государств, проводящих активную политику. Отношения между Казахстаном и Азербайджаном, экономические, политические, социальные связи развиваются по восходящей линии", - сказал политолог.

По его словам, визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Армению также не является случайным. "В ходе встречи с Пашиняном Президент Казахстана затронул ряд важных моментов, и одним из обсуждавшихся вопросов стал Зангезурский коридор. Как известно, Армения всячески пытается уклониться от обязательств, взятых на себя после Второй Карабахской войны. То, что Зангезурский коридор до сих пор не открыт, связано именно с этим. Казахстан также заинтересован в открытии Зангезурского коридора. В частности, для экспорта нефтепродуктов Казахстана в Европу наиболее идеальным вариантом является Зангезурский коридор. В результате и стоимость транспортировки снизится на значительную сумму, и в то же время сократится время транспортировки. Также на повестке встрече были вопросы, связанные с тем, что таким образом может увеличиться и торговый оборот Казахстана с Арменией", - сказал он.

A.Гараев подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора принесет пользу не только Казахстану, но и всем странам региона, а также другим государствам ОТГ.

"Одной из стран, которая сможет получать серьезные доходы благодаря этому коридору, станет именно Армения. Таким образом, Армения сможет развивать свою экономику, увеличивать доходы. Вместо того, чтобы рассчитывать на чью-то помощь, зависеть от нее, Армения может выстраивать независимую политику. Конечно, это зависит от решений, которые примет политическая власть Армении. Хотя за прошедший период мы увидели положительные сигналы от армянских властей, на практике этого не наблюдается. Естественно, этот вопрос зависит не только от Армении. Как мы знаем, Армения - это государство, которое используют как инструмент, и во многих случаях оно служит интересам своих покровителей, а не своим собственным интересам", - отметил он.

Политолог также сказал, что один из обсуждаемых в ходе визита вопросов был связан с потребностью Франции в уране.

"Франция хочет экспортировать уран из Центральной Азии, в частности из Казахстана, потому что у нее проблемы с экспортом урана из других стран. И для этого важную роль может сыграть именно Зангезурский коридор. Если отношения Франции с Азербайджаном не нормализуются, этого не произойдет", - сказал он.

A.Гараев отметил, что дальнейший ход событий сейчас прогнозировать сложно. "Для Армении характерно проведение нестабильной политики. Какие результаты даст визит Токаева в Армению, можно будет увидеть в ближайшем будущем", - сказал он.

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